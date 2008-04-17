Затонулий «Нафтогаз-67» підніматимуть два тижні

Завершальний етап операції на місці аварії українського судна «Нафтогаз-67», під час якого корабель буде піднято з дна Гонконзької протоки, триватиме близько двох тижнів, передає Газета.ру.

Українське транспортно-буксирне судно «Нафтогаз-67» затонуло 22 березня біля берегів Сянгана (Гонконгу) після зіткнення з китайським суховантажем «Яохай». Сімох членів екіпажа врятовано. Тіла трьох моряків рятувальникам вдалося підняти з дна в перший тиждень після трагедії. Доля інших 15 залишається невідомою. Гадають, що вони перебувають у відсіках затонулого судна.