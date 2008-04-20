ДТП у Запорізькій області: загинули п’ятеро осіб
10:08, 20 квітня 2008Разное
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За даними МНС, винен водій
Вчора у Запорізькій області водій автомобіля "Таврія" під час руху з с. Долинське у напрямку с. Нове Запоріжжя не впорався з керуванням, з`їхав з проїжджої частини та допустив зіткнення з деревом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло п’ятеро осіб.
Всього за минулу добу на території країни зареєстровано 150 ДТП, в яких загинуло 24 особи та 184 - травмовано.
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