ДТП у Запорізькій області: загинули п’ятеро осіб

Вчора у Запорізькій області водій автомобіля "Таврія" під час руху з с. Долинське у напрямку с. Нове Запоріжжя не впорався з керуванням, з`їхав з проїжджої частини та допустив зіткнення з деревом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло п’ятеро осіб.

Всього за минулу добу на території країни зареєстровано 150 ДТП, в яких загинуло 24 особи та 184 - травмовано.