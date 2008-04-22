Путін наказав створювати військові училища для дівчат

Президент Росії Володимир Путін вніс зміну до розпорядження президента РФ, згідно з яким у Росії можуть створюватися військові училища, де навчатимуться неповнолітні дівчата.

Як повідомили в прес-службі голови Російської держави, розпорядження наказує урядові РФ вжити заходів із збільшення в системах Міноборони та Міністерства внутрішніх справ Росії кількості державних освітніх установ середньої (повної) загальної і середньої професійної освіти з додатковими освітніми програмами, що мають на меті військову підготовку неповнолітніх громадян обох статей. До таких установ в розпорядженні віднесені суворовські військові, нахімовські військово-морські, військово-музичні училища та кадетські корпуси.

Раніше розпорядження президента РФ від 3 квітня 1995 р. N155-рп передбачало роботу уряду із збільшення кількості таких навчальних закладів тільки для неповнолітніх громадян чоловічої статі.

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