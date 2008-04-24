ДТП за участю 4 машин і автобуса: BMW згорів разом з водієм (фото)

У Дніпропетровську під час зіткнення п’яти транспортних засобів згорів автомобіль, одна особа загинула.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, інцидент стався 23 квітня о 18.25. Причиною дорожньо-транспортної пригоди стало порушення Правил дорожнього руху водієм автомобіля "БМВ-320", який не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковиком "Шевроле-Авео" й автобусом "Мерседес-Бенц-308".

Від удару автобус перекинувся, у нього врізався автомобіль "Мазда-323", що їхав позаду. "Шевроле-Авео" після зіткнення продовжив неконтрольований рух, виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з автомобілем "Мерседес-Бенц-108 СДІ".

Автомобіль "БМВ-320" згорів на місці події. Його водій загинув від отриманих тілесних ушкоджень.

Водії легковика "Шевроле-Авео" й автобуса "Мерседес-Бенц-308" отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до обласної лікарні.

Фото Департаменту ДАІ МВС України