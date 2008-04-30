Суперфіналісти конкурсу ”7 чудес Росії”

29 квітня закінчився другий тур всеросійського конкурсу "Сім чудес Росії". Найбільшу кількість голосів серед 14 визначних пам`яток, що вийшли в суперфінал, набрала гора Ельбрус.

За Ельбрус - найвищу вершину Росії і Європи, розташовану на кордоні Кабардино-Балкарії і Карачаєво-Черкесії, - проголосували майже 250 тисяч з 3,7 мільйонів людей, що взяли участь у виборі сімох чудес Росії.

Окрім Ельбрусу, до списку ввійшли замок-фортеця "Вовнушки" в Інгушетії, статуя Батьківщини-Матері у Волгограді, Тобольский Кремль, природний заповідник "Стовпи" в Красноярському краю, озеро Байкал, Кунгурська крижана печера в Поволжі, новосибірський зоопарк, Кирило-Білозерський монастир, собор Василя Блаженного в Москві, Нижньогородський Кремль, природний пам`ятник "Стовпи вивітрювання" в Комі, Долина гейзерів на Камчатці та Петергоф.

Фінальне голосування триватиме з 1 травня по 10 червня, сім переможців будуть оголошені в день Росії - 12 червня під час святкового концерту на Красній площі.

Конкурс проводиться за ініціативою газети "Известие", телеканалу "Росія" і радіостанції "Маяк". Він був оголошений після того, як в Європі були підведені підсумки конкурсу "Сім нових чудес світу", у списку фіналістів якого не виявилося жодної російської визначної пам`ятки. Впродовж першого туру конкурсу, що тривав з 1 жовтня 2007 року до 1 лютого 2008 року, за допомогою інтернет-голосування були визначені 49 півфіналістів - по сім від кожного федерального округу РФ. Другий тур проводився за допомогою інтернет-голосування і sms-повідомлень з 1 лютого по 29 квітня і визначив 14 суперфіналістів, незалежно від їх приналежності до федеральних округів.

Лента.ру