Opel готує 20 нових моделей

Компанія General Motors планує протягом найближчих чотирьох років інвестувати в розвиток марки Opel дев`ять мільярдів євро. Як повідомив виданню Automotive News Europe глава європейського підрозділу GM Карл-Петер Форстер (Carl-Peter Forster), з цих коштів 6,5 мільярда євро буде направлено на розробку двигунів і розширення модельного ряду Opel. До 2012 року у німецької марки з`явиться 20 нових моделей (17 пасажирських і три комерційні автомобілі).

В даний час відомо про п`ять нових моделей, які з`являться протягом найближчих декількох років. Першою з них стане Opel Insignia, яка була представлена у середині березня і на початку 2009 року прийде на зміну автомобілю Vectra поточного покоління. Наступного року відбудеться дебют хетчбека Astra і компактвена Meriva нового покоління. У 2010 році Opel представить Zafira нового покоління, а ще через рік – нову Corsa.

Лента.ру