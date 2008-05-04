Швеція вводить жіночі дорожні знаки

Вже восени цього року на дорогах Швеції з`явиться перший знак у дусі рівноправ`я. Уряд доручив Дорожньому управлінню країни до 1 жовтня цього року розробити покажчик "Пішохідний перехід" з жіночою фігурою замість чоловічої.

Наприкінці минулого року подібний знак вже був виготовлений в муніципалітеті Хесслехольм, де вирішили виправити перекіс в гендерному питанні на переходах вулиць і доріг.

Загальноприйнятий "Пішохідний перехід" є синім квадратом з білим трикутником дороги, через яку по чорному пунктиру крокує чорний чоловічий силует.

Члени кабінету міністрів виявилися людьми широких поглядів і підтримали ініціативу місцевої адміністрації, прагнучої до торжества повного гендерного рівноправ`я у шведському суспільстві.

"На інших дорожніх знаках, як правило, теж присутні чоловічі силуети, тому ми вважаємо за доцільне, щоб уподовж доріг країни з`явилися і жінки", - заявив із цього приводу статссекретар Лейф Зеттерберг.

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