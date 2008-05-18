Яценюк насварив Черновецького за їзду в недозволеному місці

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк насварив голову Київської міської адміністрації Леоніда Черновецького за їзду в недозволеному місці

Після закінчення церемонії пам`яті жертв тоталітарного режиму, яка проходила на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» А.Яценюк разом з людьми, що прийшли, прямував стежкою до траси. В цей час повз них проїхав «Мерседес-Кубик» Л.Черновецького, сигналячи натовпу, щоб дали дорогу.

А.Яценюк сказав Л.Черновецькому: чому мер їздить машиною, тоді як спікер парламенту ходить пішки. У відповідь Л.Черновецький звернувся до охорони А.Яценюка: «Пацани, ну забезпечте машину спікерові».