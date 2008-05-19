На двох центральних вулицях Києва введено односторонній рух

Односторонній рух для автотранспорту введено ще на двох центральних вулицях Києва: Антоновича (Горького) та Великій Васильківській (Червоноармійська).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, таким чином водії матимуть можливість їхати до центру міста від Либідської площі вулицею Велика Васильківська, а у зворотному напрямку – вулицею Горького. У такому ж режимі працюватиме і громадський транспорт.

«Київська влада йде шляхом європейських традицій. Ми вперше ввели односторонній рух на столичних вулицях, перевірили ефективність таких нововведень на прикладі вулиці Саксаганського та Жилянської, і маємо позитивний досвід в боротьбі із заторами та в підвищенні безпеки пересування. Сьогодні ми відкрили дві важливі магістралі з одностороннім рухом, крім того вже 11 вулиць Києва працює в такому режимі. Збільшення пропускної спроможності дозволить також поліпшити екологічну ситуацію в прилеглому до вулиць районі», – цитує міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО його прес-служба.

За словами першого заступника КМДА Дениса БАССА, для організації тролейбусного сполучення вулицею Горького побудовано нову тролейбусну лінію довжиною 3,4 км, рух тролейбусних маршрутів №12 та №40 продовжено до вул. Саксаганського, встановлено дві нові зупинки автобусів та тролейбусів на вул. Великій Васильківській.

За підрахунками столичної влади, впровадження одностороннього руху дасть змогу скоротити затримки руху транспорту на перехрестях, збільшити пропускну спроможність на 20-50%, безперешкодно паркувати автотранспорт. Крім того це скоротить кількість ДТП, підвищить рівень безпеки руху та збільшить швидкість сполучення громадського транспорту, вважаєють в КМДА.

Загалом за 2008-2009 роки заплановано ввести односторонній рух ще на 61 вулиці в п’яти районах Києва.