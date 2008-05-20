Знайдено підземний хід, яким війська Меншикова потрапили до Батурина

У Батурині Чернігівської області під час ремонтно-реставраційних робіт на території історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" було виявлено підземний хід.

Про це УНІАН повідомили у Національному архітектурно-історичному заповіднику "Чернігів стародавній", співробітники якого також обстежували невідомий раніше підземний хід. Тунель під землею починається поблизу церкви Воскресіння Господнього і, за попередніми даними, завершується біля річки Сейм.

Археологи датують хід XVII-XVIII ст. Вони змогли пройти тунелем 9 метрів, а далі він виявися заваленим. На початку тунелю він має ширину три метри, а тому історики стверджують, що там можна було проїхати конем.

Окремі науковці мають припущення, що виявлена печера – таємний підземний хід, через який у 1708 році зрадник-полковник Ніс провів російські війська Меншикова в оточений Батурин.