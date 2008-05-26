Горбаль обіцяє привітати нового мера

Кандидат на посаду Київського міського голови від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ обов’язково привітає новообраного мера Києва із перемогою, якщо, звичайно, ним не буде він сам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«У випадку програшу я, як будь-який порядний політик і людина, привітаю переможця», - сказав В.ГОРБАЛЬ.

Разом з тим кандидат у мери Києва наголосив, що вибори для нього особисто і для політичної сили, яку він представляє, є «можливістю спілкуватися з киянами».

«Я докладу максимум зусиль, щоб наші передвиборчі зобов’язання були реалізовані незалежно від того, якою буде влада у Києві завтра», - підсумував В.ГОРБАЛЬ.