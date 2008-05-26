У Донецькій області автобус врізався у стовп: 8 людей постраждали
15:32, 26 травня 2008Разное
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Повідомлення МНС
У Донецькій області пасажирський автобус врізався у стовп: 8 осіб постраждали.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Зокрема, дорожньо-транспортна пригода сталася у селищі Перемога гірняцького району міста Макіївка. Рейсовий пасажирський автобус врізався у стовп. При цьому стовп завалився на автобус, в якому перебували 17 людей, 8 із них були доставлені до лікарні.
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