У Донецькій області автобус врізався у стовп: 8 людей постраждали

У Донецькій області пасажирський автобус врізався у стовп: 8 осіб постраждали.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, дорожньо-транспортна пригода сталася у селищі Перемога гірняцького району міста Макіївка. Рейсовий пасажирський автобус врізався у стовп. При цьому стовп завалився на автобус, в якому перебували 17 людей, 8 із них були доставлені до лікарні.