Ющенко став Почесним доктором права Вінніпезького університету

Президенту України Віктору ЮЩЕНКО присвоєне звання Почесного доктора права Вінніпезького університету.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія вручення звання відбулася у вівторок на вісімдесят шостій конвокації Вінніпезького університету.

Президент і віце-канцлер університету доктор Ллойд ЕКСВОРТІ, вручаючи нагороду, наголосив, що В.ЮЩЕНКО є “інспіруючим провідником, який палко дбає про людські права та, не зважаючи на великий особистий ризик, мужньо боровся за вхід України в всесвітню родину демократій. Він є живим прикладом того, як одна людина з непохитною відвагою і почуттям обов’язку може змінити світ”.

Звання присвоєне за визначний внесок Президента України у справу захисту прав людини та закладення основ громадянського суспільства та демократії в Україні.

Президент України подякував за винагороду, зауваживши, що сприймає її як знак особливої довіри і справжньої дружби між народами.

У своїй промові В.ЮЩЕНКО розповів про процеси, які відбуваються в нашій країні. Про безальтернативність демократичних перетворень, безальтернативність євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомлялось, 26-29 травня В.ЮЩЕНКО перебуває з державним візитом у Канаді.