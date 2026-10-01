Трамп звинуватив Україну у підвищенні цін на дизельне паливо

Трамп заявив, що його війна з Іраном не впливає на зростання цін.

Президент США Дональд Трамп заявив, що головною причиною підвищення цін на дизельне паливо в США та у світі є не його війна з Іраном та ситуація в Ормузькій протоці, а дії України – удари по російських НПЗ.

"Ситуація з дизельним паливом погіршується набагато сильніше не через події на Близькому Сході, а через те, що відбувається в Росії. Їхні потужності з переробки дизельного палива виводяться з ладу жахливими темпами. Якби цього не відбувалося, у нас не було б проблем із цінами", – заявив американський президент.

Він поклав провину за ситуацію на війну України з Росією.

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"Те, що відбувається між Росією та Україною, стало найбільшою проблемою для ринку дизельного палива", – стверджує він.

Він також заявив, що, як і раніше, розглядає можливість заборони на експорт дизельного палива. За його словами, таке рішення "негативно позначиться" на цінах на бензин, але може знизити вартість дизельного палива.

Трамп незадоволений ударами по російських НПЗ

Раніше під час розмови з президентом Зеленським Трамп закликав припинити удари по російських нафтопереробних заводах через побоювання, що ці атаки поглиблюють глобальний дефіцит дизельного палива та провокують зростання цін.

Пізніше він заявив, що попросив українського лідера Володимира Зеленського "пригальмувати запал" щодо ударів по російських нафтопереробних заводах, і той нібито погодився.

Зеленський після зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом у Нью-Йорку розповів журналістам, що Україна готова до енергетичного перемир’я, але є сумніви, що до цього готові росіяни.

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