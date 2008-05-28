Яценюк розповів студентам, що ще цінується крім порядності

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає якісну освіту однією з головних передумов становлення могутньої держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, виступаючи сьогодні перед професорсько-викладацьким складом та студентами Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, А.ЯЦЕНЮК висловив занепокоєння ситуацією, яка склалася в освітній сфері та кадровій політиці країни.

При цьому голова Верховної Ради України зазначив, що «основне в країні – це її люди, а у людей, крім порядності і доброти – їх знання».

Він також закликав студентів використовувати будь-який вільний час для здобуття практичного досвіду та вивчення іноземних мов. «Мова – це вхідний квиток для цивілізованої людини, - сказав А.ЯЦЕНЮК, звертаючись одночасно і до професорсько-викладацького складу. – І це необхідно, щоб достойно представляти країну, підняти її позиції на декілька щаблів вверх».

Підкреслюючи складність нинішньої ситуації в країні «у період політичних інтриг», голова Верховної Ради України оптимістично оцінив майбутнє України. «Минеться той час, коли влада сприйматиметься як «священна корова». Зараз у нас викривлене суспільство, але змінюється ментальність. Світ розвивається. І якщо ми з вами будемо докладати зусиль, країна стане кращою», - наголосив він.

У ході зустрічі А.ЯЦЕНЮК також презентував свою книгу «Банківська таємниця часів Помаранчевої революції».