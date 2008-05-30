Медики закликають парламент зробити їм подарунок до свята

Українські медики звернулися до Верховної Ради України та Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням розглянути та ухвалити закон “Про соціальний захист медичних і фармацевтичних працівників, працівників галузі охорони здоров’я” до Дня медика, що відзначається щорічно у третю неділю червня.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення звернутись до влади було ухвалено сьогодні учасниками громадських слухань, що відбулись в Українському домі у Києві, у яких взяли участь кілька сотень представників медичної галузі з усіх регіонів держави.

Одна з авторів законопроекту, народний депутат, секретар Комітету ВР з питань охорони здоров`я Лілія ГРИГОРОВИЧ зазначивши, що українське законодавство медиків не захищає.

“Але особливо знедоленими лікарі й медсестри відчувають себе тоді, коли мова заходить про оплату їхньої праці”, - сказала вона. За словами депутата, є “абсурдом” стан речей, за якого хірург сільської лікарні після робочого дня вимушений йти у поле й копати картоплю, бо не можу забезпечити себе через низьку зарплату.

Л.ГРИГОРОВИЧ висловила переконання, що закон "Про соціальний захист медичних і фармацевтичних працівників, працівників галузі охорони здоров`я" потрібно якнайшвидше ухвалити.

“Впродовж 17-ти років незалежності України лікарі, медсестри, санітари, водії "швидкої допомоги" свою місію виконували. І я сподіваюся, що добра воля українського парламенту дасть підстави прийняти цей закон до Дня медика”, - наголосила вона.

У свою чергу, засновник фонду “Здоров’я нації” Борис ЛИТОВСЬКИЙ зазначив, що цей законопроект стосується кожного медика. За його словами, питання нормалізації оплати праці медичних працівників давно назріло. “Якщо секретар в офісі отримує втричі більше, ніж лікар, який оперує тричі на день, - погодьтеся, це ненормально”, - наголосив він.

У самому зверненні до народних депутатів та Президента України, оприлюдненому головою президії Всеукраїнської громадської організації «Український медичний союз» Юрієм ПОЛЯЧЕНКОМ, зазначається, що сьогодні в державі немає системи правових і соціальних гарантій, які забезпечували б задоволення професійних і матеріальних потреб медпрацівників відповідно до особливого виду їхньої професійної діяльності. При цьому медики, які страждають від соціальної незахищеності, неповаги до себе, знецінення професії, акцентують увагу чиновників й на тому, що, виконуючи свої професійні обов`язки, вони ризикують власним здоров`ям, бо часто заражаються важкими, іноді смертельними захворюваннями, отримують травми і навіть гинуть.

Натомість законом, що пропонується прийняти, визначаються правові, економічні і організаційні засади соціального захисту медиків.

Учасники громадського обговорення проекту закону переконані, що його ухвалення сприятиме, зокрема, підвищенню привабливості професії лікаря, забезпеченню галузі охорони здоров`я висококваліфікованими фахівцями.