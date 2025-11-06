Новий посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон присвятив свій перший публічний виступ ув'язненим Росією українським журналістам.

На сьогоднішній день Росія незаконно утримує під арештом 26 українських журналістів. Про це заявив новий посол Великої Британії Ніл Кромптон під час закритого дипломатичного брифінгу в своїй резиденції.

Брифінг став першим публічним заходом новопризначеного посла Великої Британії в Україні та відбувся одразу після того як Ніл Кромптон вручив вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському 5 листопада 2025 року, передає кореспондент УНІАН, що був присутній на заході.

Загалом на брифінгу були присутні дипломатичні представники понад 20 країн, а також громадські активісти та родичи незаконно ув'язнених журналістів.

Відео дня

Зокрема, під час заходу дипломати заслухали близьких незаконно ув'язнених Росією Ірини Левченко та Яни Суворової, а також історію перебування у полоні кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка.

Також під час брифінгу відбулась презентація книги про незаконно ув'язнених журналістів з Криму "Вільні голоси Криму".

Окрім того дипломати написали листи підтримки ув'язненим журналістам.

Що відомо про нового посла Великої Британії в Україні?

Як повідомляв УНІАН, про призначення новим послом Сполученого Королівства в Україні Ніла Кромптона стало відомо в жовтні 2025 року.

Він розпочав роботу у Києві замість Мартіна Гарріса, що біймав цю посаду з вересня 2023 року.

До цього призначення Кромптон у 2020-2025 роках обіймав посаду посла Великої Британії в Саудівській Аравії. Дипломат має великий досвід у міжнародних відносинах і працював у низці ключових напрямів зовнішньої політики Лондона.

Вас також можуть зацікавити новини: