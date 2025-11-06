На сьогоднішній день Росія незаконно утримує під арештом 26 українських журналістів. Про це заявив новий посол Великої Британії Ніл Кромптон під час закритого дипломатичного брифінгу в своїй резиденції.
Брифінг став першим публічним заходом новопризначеного посла Великої Британії в Україні та відбувся одразу після того як Ніл Кромптон вручив вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському 5 листопада 2025 року, передає кореспондент УНІАН, що був присутній на заході.
Загалом на брифінгу були присутні дипломатичні представники понад 20 країн, а також громадські активісти та родичи незаконно ув'язнених журналістів.
Зокрема, під час заходу дипломати заслухали близьких незаконно ув'язнених Росією Ірини Левченко та Яни Суворової, а також історію перебування у полоні кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка.
Також під час брифінгу відбулась презентація книги про незаконно ув'язнених журналістів з Криму "Вільні голоси Криму".
Окрім того дипломати написали листи підтримки ув'язненим журналістам.
Що відомо про нового посла Великої Британії в Україні?
Як повідомляв УНІАН, про призначення новим послом Сполученого Королівства в Україні Ніла Кромптона стало відомо в жовтні 2025 року.
Він розпочав роботу у Києві замість Мартіна Гарріса, що біймав цю посаду з вересня 2023 року.
До цього призначення Кромптон у 2020-2025 роках обіймав посаду посла Великої Британії в Саудівській Аравії. Дипломат має великий досвід у міжнародних відносинах і працював у низці ключових напрямів зовнішньої політики Лондона.