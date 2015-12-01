Фірмові автобусні рейси — нове слово в бюджетних подорожах

Метою запровадження фірмових рейсів є прагнення до європейських стандартів. Гнучка цінова політика Busfor передбачає наявність знижок і промо-тарифів.

У фірмовому автобусі Busfor дотримані правила безпеки і створені всі умови для комфортної поїздки. У салоні автобуса працює система клімат-контролю, є широкі зручні крісла, туалет, розетки та зарядні пристрої. Під час подорожі пасажирам будуть запропоновані гарячі напої та закуски, в салоні є безкоштовний інтернет. При цьому підвищений рівень сервісу ніяк не позначиться на ціні квитка — стандартний тариф складе всього 539 гривень за квиток в одну сторону.

Крім фірмових, на сайті www.busfor.ua доступні квитки на інші рейси по популярних напрямках. Клієнти можуть придбати квитки від перевізників більш ніж 30 країн, також на сайті щодня проходять акції зі знижками на автобусні квитки до 90 %.

Ще на стадії купування квитка пасажир відчуває себе зручно. На сайті www.busfor.ua можна оперативно підібрати рейс, ознайомитися з розкладом, дізнатися марку транспортного засобу і які зручності передбачені на ньому, забронювати місце на рейсі, а також оплатити квитки будь-яким зручним способом або скористатися послугою доставки квитків додому.

Посадка на фірмовий рейс Busfor організована максимально зручно — пасажирам не потрібно мати при собі паперовий квиток, достатньо пред'явити посвідчення особи і діючу візу, якщо це необхідно. Посадковий талон клієнт отримує безпосередньо при посадці.

На фірмових рейсах Busfor дотримується однієї з основних вимог європейського законодавства: всі сидіння обладнані ременями безпеки, що дозволяє транспортному засобу рухатися зі швидкістю більше 100 км / год. Таким чином, час поїздки за маршрутом «Київ — Варшава» займає всього близько 13 годин. При цьому в дорозі передбачені технічні зупинки через кожні 2,5 години.

«Перш ніж запустити фірмові рейси, ми довго вивчали європейський і вітчизняний досвід організації пасажирських перевезень, спиралися на знання кращих у цій сфері транспортних компаній, а також врахували побажання наших клієнтів. У грудні ми запустимо ще один міжнародний маршрут, а в наступному році компанія планує значне розширення географії наших рейсів, у тому числі на внутрішніх напрямках. У зв'язку з цим ми запрошуємо зацікавлених перевізників до взаємовигідної співпраці, а пасажирам пропонуємо скористатися фірмовим рейсом Busfor, щоб оцінити всі переваги», — розповідає генеральний директор BUSFOR.UA Олександр Павлович.