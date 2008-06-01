Не факт, що наступне Євробачення відбудеться в Москві

Віце-прем`єр Росії Олександр Жуков, який відповідає за підготовку та проведення в 2009 році в Росії конкурсу "Євробачення", стверджує, що говорити про місто, де пройде цей захід, передчасно.

"Поки що не знаємо, зарано ще говорити", - заявив він РІА Новости.

Росія здобула право на проведення наступного року "Євробачення" після перемоги росіянина Діми Білана. Після цього у ряді ЗМІ з`явилася інформація про те, що найбільш вірогідними кандидатами на проведення конкурсу є Москва, Санкт-Петербург і Сочі.

Жуков повідомив, що оргкомітет з підготовці та проведення "Євробачення" в Росії ще не сформований. "Буде створений протягом кількох тижнів", - сказав він.