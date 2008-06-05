Перевізники Київщини чекають згоди ОДА, щоб підвищити ціни

Автоперевізники Київщини розраховують одержати згоду з боку Київської обласної державної адміністрації підвищити тарифи на проїзд для пасажирів на 10-12% у зв`язку з подорожчанням пального.

Про це в коментарі УНІАН телефоном повідомив голова Асоціації автоперевізників «Київщина» Віталій АРЕФ’ЄВ.

«Ми говоримо сьогодні про паливну складову. Частка пального у витратах становить близько 30%, зараз вартість пального зросла на 50%, ось ця частка буде підвищена. Тобто, в цілому, подорожчання становитиме 10-12%», - сказав він.

За словами В.АРЕФ’ЄВА, відповідну інформацію, розрахунки, калькуляції сьогодні планується передати до Київської ОДА, яка як держзамовник встановлює верхню граничну межу тарифів. «Тоді була ціна на пальне 4,50, коли в січні нам ставили цю розцінку, а сьогодні вона 6,70 – тобто, на 50% пальне подорожчало. Ми зараз збираємо масово матеріал щодо витрат із тим, щоб на величину паливної складової ми підняли розцінки», - підкреслив він.

Останнє підвищення відбулося в січні ц.р., коли Київська ОДА встановила верхню граничну межу тарифів до 18 коп. за 1 пас/км проти 12 коп. за 1 пас/км у 2006 –2007 рр.

«Подамо у облдержадміністрацію, буде нарада, буде ухвалене рішення, потім воно буде як регуляторний акт вивішено на сайті, і лише через місяць це (підвищення тарифів - УНІАН) можливе», - уточнив В.АРЕФ’ЄВ.

Водночас, за його словами, така процедура встановлення тарифів не влаштовує перевізників, ситуація обговорюватиметься 10 червня у Києві на Всеукраїнському з`їзді автоперевізників. «Скільки можна терпіти Мінтранс, який не може зробити змінну шкалу розцінок? Розумієте, щоб ціни сьогодні підвищити, ми 2 місяці збираємо матеріал, 3 місяці чекаємо на сайтах всіх дозвільних актів… Ми весь час у збитку… Загалом, сильно запізнюємося», - пояснив він, додавши, що перевізники хочуть мати право до базової ціни тарифу додавати інфляційні показники, і здійснювати це за участю Держкомітету з контролю за цінами.

Коментуючи інформацію про підвищення з 1 червня цін на деяких маршрутах в області, В.АРЕФ’ЄВ сказав: «Підняти могла людина, яка не працює на маршруті, а працює «грачем», або ж той, хто раніше працював, не доходячи до верхньої межі (встановленої Київською ОДА у розмірі 18 коп. за 1 пас/км – УНІАН), а просто зараз підняв».