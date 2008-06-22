Інцидент на Співочому полі: міліція затримала фотокора

Начальник київської міліції Віталій ЯРЕМА призначив службове розслідування за фактом вчорашнього затримання міліцією в Києві на Співочому полі фотокореспондента газети «Вечірній Київ».

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України у Києві, між фотокором та одним із оперативних співробітників міліції виник словесний конфлікт після того, як правоохоронець попросив не фотографувати його і видалити знімок з фотоапарату, оскільки той є оперативником. Однак журналіст цього не зробив, через що його було доставлено до Печерського райвідділу міліції та складено адміністративний протокол за ст.185 «Про непокору спіробітнику міліції». Через дві години фотокореспондента було відпущено.

Як зауважили в ЦГЗ, на час проведення службового розслідування всі співробітники міліції, які затримували фотожурналіста, тимчасово відсторонені від виконання службових обов’язків.

Проведення та контроль за ходом внутрішнього розслідування покладено на одного із заступників керівника столичного міліцейського главку.

Результати розслідування в київській міліції обіцяють оприлюднити найближчими днями.