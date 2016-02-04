Національний круглий стол "Реформа виборчих систем в Україні"

Міжнародна фундація виборчих систем (IFES), Європейська комісія «Демократія через право» (Венеціанська комісія) та Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя запрошують журналістів до участі у Національному круглому столі "Реформа виборчих систем в Україні", який відбудеться 4 лютого 2016 року з 10:00 до 12:00 за адресою: вул. Садова 3а, кімната 536. Початок реєстрації акредитованих журналістів - 9:30.

Круглий стіл є одним із серії заходів, що проводитимуться Міжнародною фундацією виборчих систем спільно з Венеціанською комісією протягом першого тижня лютого 2016 року з метою винести на обговорення актуальні проблеми реформування виборчих систем для забезпечення демократичних та прозорих виборів в Україні.

В рамках круглого столу "Реформа виборчих систем в Україні" народні депутати України, провідні міжнародні експерти, представники Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) та Венеціанської комісії, представники Центральної виборчої комісії, вітчизняні експерти проведуть фахову дискусію щодо напрямів реформування виборчих систем для парламентських та місцевих виборів, а також обговорять основні політичні та правові чинники, що мають враховуватись при обранні найбільш оптимального варіанту виборчої системи. Участь у круглому столі візьме доктор Ендрю Рейнольдс, відомий міжнародний експерт з питань виборів та виборчих систем, автор посібника Міжнародного інституту демократії та сприяння виборам (IDEA) щодо дизайну виборчих систем. Пан Рейнольдс представить свою позицію стосовно напрямів реформування виборчих систем в Україні з урахуванням міжнародного досвіду. Участь у Національному круглому столі та інших заходах, присвячених реформі виборчих систем, також візьмуть провідні експерти Венеціанської комісії та Ради Європи.

З питань акредитації просимо звертатися електронною поштою на адресу Ірини Пущик ipushchyk@ifes.org до 02 січня 2016 року включно.