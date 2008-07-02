У Рівному перевернувся бензовоз: вулиці залило бензином

У Рівному фахівці Міністерства з питань надзвичайних ситуацій ліквідовують наслідки аварії бензовоза.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, сьогодні у Рівному об 11.20 на перехресті вулиць Олеко Дундича та Льонокомбінатівської водій автомобіля „МАЗ”, до якого були причеплені дві автоцистерни з бензином, не впорався з керуванням, внаслідок чого цистерни перекинулися. Одна з ємностей залишилася неушкодженою, проте в другій від сильного удару відкрилися секційні люки, і бензин почав розливатися на проїжджу частину. Рух на цьому відрізку шляху негайно був перекритий працівниками ДАІ.

На місце оперативно прибули рятувальники МНС, які обережно від’єднали вцілілу цистерну та транспортували її на безпечну відстань. Далі за допомогою спецобладнання працівники МНС закрили три з чотирьох люків, із яких виливалося пальне. Ще одну секцію не вдалося закрити, тому що від потужного удару її деформувало. За допомогою водяних стволів бензин був змитий із проїжджої частини, а для охолодження цистерн була подана повітряно-механічна піна.

Завдяки цим діям рятувальникам вдалося уникнути можливого потрапляння на цистерни стороннього джерела запалювання та ймовірності вибуху. Враховуючи потенційну небезпеку, для загального керівництва діями з ліквідації аварії на місце події терміново приїхав начальник Головного управлінні МНС в Рівненській області генерал-майор служби цивільного захисту Микола КОСТЮК. За його вказівкою для підняття автоцистерни з автотраси прибули два автокрани та тягач на базі автомобіля „КрАЗ” із аварійно-рятувального загону спецпризначення МНС. Але швидко підняти перекинутий „МАЗ” не вдалося, цьому завадили лінії тролейбусних електромереж та велика вага небезпечного вантажу. Роботи з остаточної ліквідації надзвичайної події продовжуються.