Хто хоче виробляти автомобілі і автобуси, має подбати про...

Кабінет Міністрів України схвалив умови ліцензування виробництва автомобілів і автобусів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

За словами міністра промислової політики Володимира НОВИЦЬКОГО, зокрема, схвалені положення документа стосуються проектної документації, санітарних норм, наявності складальних площ тощо.

«Зараз усе це виписано, і структура, яка вирішила налагодити виробництво (автомобілів і автобусів – УНІАН), повинна буде виконати ці умови», - наголосив міністр.

Таким чином, за словами В.НОВИЦЬКОГО, виробництво автомобілів і автобусів стало 77-м видом діяльності, яка вимагає ліцензування.