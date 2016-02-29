Соломія Вітвіцька та Олександр Мордерер презентують проект "Переможці" в Європарламенті

З 29 лютого по 2 березня в Європейському парламенті вперше в історії відбудеться «Український тиждень» ‪#‎Ukrainianweek, у межах якого заплановано презентацію фотовиставки «Переможці». Прем’єра спільного проекту Телевізійної служби новин (ТСН) і журналу VIVA! нещодавно в Києві мала великий суспільний резонанс.

У Брюсселі соціальний проект і фотовиставку представлять куратор і волонтер Соломія Вітвіцька та автор і відомий фотограф Олександр Мордерер. На спеціальній експозиції буде показано 30 кадрів, на яких зображено героїв АТО і волонтерів, які втратили на війні частини тіла, але не втратили сили духу.

Мета проекту – показати, що українські герої після складних поранень залишаються повноцінними членами суспільства нарівні з іншими громадянами, адже вони красиві, сповнені сил для нового життя, щасливі та надихають інших.

Проект «Переможці» також включає серію інтерв’ю в ефірі новин ТСН з героями АТО та, зокрема, відомими особистостями, які живуть із протезами – наприклад, Оксаною Мастерс та Євгенієм Кравітзом.

Фото були опубліковані у спецвипуску журналу VIVA! «Переможці» з доброчинною метою, адже всі кошти від продажу спецвипуску передаються на розвиток сучасного протезування в Україні. Партнер акції: международный благотворительный фонд «Save Lives Together».

Презентацію фотовиставки «Переможці» у Брюсселі організовано за сприяння і допомоги народного депутата України Ірини Геращенко, уповноваженої Президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях.

Соломія Вітвіцька, куратор проекту «Переможці», ведуча новин ТСН на телеканалі 1+1 коментує: «Це велика честь і можливість представити проект «Переможці» на такому високому рівні та розповісти світові про наших героїв! Нашим захисникам, які повертаються з фронту, наразі дуже важливо відчути вдячність та повагу громади, знайти себе в житті, в роботі, в коханні, у спорті. Цікаво, що герої проекту "Переможці" мріють на власні очі побачити європейські переваги і міста Європи. Наприклад, просто зараз, на протезах, двоє наших "Переможців" піднімаються на французькі гори. Сучасні протези хлопці купують у європейських компаніях, часто лікування та реабілітацію проходять у клініках Німеччини, Словаччини, Литви, Румунії, Італії, Іспанії та інших. Але ми докладаємо зусиль, щоб необхідні умови, реабілітація й сучасне протезування розвивалися в Україні».

Відеобекстейдж проекту «Переможці» - https://www.youtube.com/watch?v=zjo97CebvfU&app=desktop

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