Ющенко подарував 24 дитячим будинкам по відру свого меду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО подарував кожному із 24 дитячих будинків та шкіл-інтернатів Вінницької області по 35-кілограмовому відру квіткового меду з особистої бджолиної ферми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Вінницької ОДА, сьогодні у Стрижавському дитячому будинку-інтернаті ІІ профілю мед із пасіки Президента було вручено представникам інтернатних закладів області.

У заході взяли участь голова обласної державної адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, заступник голови облдержадміністрації Любов СПІРІДОНОВА, керівники структурних підрозділів ОДА, директори дитячих будинків та шкіл-інтернатів, артисти лялькового театру.

Виступаючи перед присутніми, голова ОДА, зокрема, зазначив, що дуже добре коли дорослі – особливо глава держави – і влада піклуються і дбають про дітей, які живуть і навчаються в інтернатних закладах. "Це дуже добрий приклад для всіх, кому небайдужа доля дітей. Така прекрасна думка щодо проведення благодійної Президентської акції з’явилася під час перебування В.ЮЩЕНКА на Вінниччині", - сказав О.ДОМБРОВСЬКИЙ Від імені Президента України і себе особисто він побажав усім здоров’я, добра, щастя, солодкого життя та солодку ложку меду в кожну родину, для кожної дитини.

Першою скуштувати мед від Президента була запрошена група дітей Стрижавського дитячого будинку. Малеча смакувала мед ложками прямо з відерця.

У парку закладу усі його вихованці поласували млинці з подарованим медом.

Святкування закінчилося розвагами, іграми і переглядом вистави „Наш веселий Колобок”, яку підготували актори обласного театру ляльок.