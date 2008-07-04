За спіймання авторів граффіті в Тернополі дають грошову винагороду

У Тернополі за допомогу в затриманні осіб, які розмальовують фасади будинків, платитимуть винагороду в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів (1,7 тис. грн).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на сесії Тернопільської міської ради 3 липня.

За словами секретаря міськради Тараса БІЛАНА, у такий спосіб мерія розраховує припинити плюндрування фасадів міста. “Буває, ще не закінчили фарбувати будинок, а вже з’являються написи. Судячи з того, що їх кількість збільшується, правоохоронним органам самотужки цю проблему не вирішити, без допомоги громадськості тут не обійтися. Тому й виникла ідея заохотити людей викривати тих зловмисників, які плюндрують їхнє місто”, – сказав Т.БІЛАН.

Він також повідомив, що кошти на дані цілі виділятимуться з міського бюджету із статті “Інші витрати”. Щоб отримати винагороду, свідок має оперативно викликати міліцію або самостійно затримати порушника. На основі копії складеного адмінпротоколу і копії заяви про порушення виконком міськради у 10-дений термін прийматиме рішення про виплату винагороди.

Т.БІЛАН зауважив, що людина, яка звернеться до правоохоронців, зможе виступити свідком, що теж полегшить задокументувати факт пошкодження майна міста. “Потім ми публікуватимемо у місцевих ЗМІ імена порушників і обставини їх затримання”, – зазначив секретар міськради.

“Достатньо буде затримати 4-5 порушників, щоб хвиля розпису будинків пішла на спад або взагалі такі дії припинилися”, – вважає він.

Т.БІЛАН також повідомив, що згадане рішення передбачає винагороду для всіх, хто сприятиме викриттю осіб, які завдають шкоди місту. Як приклад він згадав про 40 туй, які були викрадені одразу після посадки.