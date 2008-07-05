Ющенко випробував у дії автоматичний гранатомет (додані фото)

Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил Віктор ЮЩЕНКО відвідав 28-у окрему гвардійську механізовану бригаду 6-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ у смт Чорноморське Комінтернівського району Одеської області.

Як повідомляє прес-служба Президента, глава держави ознайомився з організаційно-штатною структурою, системою бойової підготовки механізованих підрозділів та схемою тактичних дій бригади.

Президенту було продемонстровано хід комплексного заняття із тактичної підготовки її підрозділів. Він також оглянув зразки бойової техніки, що знаходяться на озброєнні Сухопутних військ ЗСУ. Глава держави особисто перевірив зразки зброї в дії.

Спілкуючись із військовослужбовцями строкової служби 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади, В.ЮЩЕНКО наголосив, що нині у національній армії відбувається ефективна модернізація.

«За останні 12 місяців ми стали свідками того, як впроваджуються у виробництво нові зразки зброї і техніки. Модернізовані види військової техніки, які ми тут бачили, це знакові речі», – сказав він.

В.ЮЩЕНКО також вручив годинники «Від Президента України» військовослужбовцям строкової служби та «Подяку Президента України» їхнім батькам.

Окрім того, Президент вручив військовослужбовцям два ордери на отримання квартири.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН