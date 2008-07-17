Єпископ Чукотки піддав анафемі Патріарха РПЦ

Єпископ Анадирській і Чукотський Діомід, відчужений Синодом РПЦ від управління єпархією, піддав анафемі патріарха Московського і всієї Русі Алексія II. У відкритій заяві, з якою Діомід виступив 17 липня, він також поширив анафему на голову Відділу зовнішніх церковних зв`язків митрополита Кирила, його попередника Філарета та інших священнослужителів, які підтримували діалог з представниками інших конфесій і релігій.

Представники РПЦ вже зреагували на заяву Діоміда. Священнослужителі назвали подію "нонсенсом" і закликали молитися про напоумлення єпископа.

Діомід був усунений від управління єпархією 28 червня Синодом РПЦ на підставі рішення Архієрейського собору. Було також ухвалено позбавити єпископа церковного сану, але пізніше було пояснення, що ця ухвала набуде чинності тільки якщо Діомід відмовиться від каяття. Скільки часу єпископові дали на каяття, не уточнюється, проте єпископ вже встиг заявити, що ні в чому не розкаюється і з рішенням Синоду не згоден.

Впродовж кількох років Діомід є послідовним супротивником нинішнього керівництва РПЦ, виступає з різкою критикою в адресу духівництва. Він звинувачує православну церкву в тому, що "погоджується з богоборчою державою", та в "єресі екуменізму" (тобто діалозі з іншими релігійними течіями). Діомід у різний час також виступав різко проти стільникових телефонів, паспортів і номера платника податків.

Лента.ру