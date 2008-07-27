Бойовики, які захопили судно з українцями на борту, досі мовчать

Бойовики, які захопили в Нігерії судно "Геркулес", поки не висували ніяких вимог. У руках у піратів – п`ять членів екіпажу: двоє українців, двоє росіян і поляк. Судно "Геркулес", яке ходить під португальським прапором, було задіяно в роботах з обслуговування нафтових платформ італійської компанії. Бойовики атакували його в минулий четвер. Через деякий час загарбники відпустили судно і сімох членів екіпажу, проте п`ятьох моряків вони залишили в полоні. Про місцезнаходження викрадених нічого невідомо, повідомляє Эхо Москвы.