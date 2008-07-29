Ющенко іде до слідчого (фоторепортаж)
00:03, 29 липня 2008Разное
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Президента викликала до ГПУ у справі про його отруєння
Президент України Віктор Ющенко відповідає на запитання журналістів біля входу до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури в Києві, 28 липня 2008 р. Цього дня Ющенко знову прибув в Генпрокуратуру для того, щоб як потерпілий дати пояснення по суті справи про його отруєння.
Фото Михайла Марківа / POOL / УНІАН
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