Ющенко іде до слідчого (фоторепортаж)

Президент України Віктор Ющенко відповідає на запитання журналістів біля входу до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури в Києві, 28 липня 2008 р. Цього дня Ющенко знову прибув в Генпрокуратуру для того, щоб як потерпілий дати пояснення по суті справи про його отруєння.

Фото Михайла Марківа / POOL / УНІАН