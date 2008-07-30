ДТП в Криму: постраждав 1 водій і 6 пасажирок
10:52, 30 липня 2008Разное
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Четверо - жителі Російської Федерації
7 людей, серед них – четверо жителів Російської Федерації, постраждали в дорожній аварії в Криму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, ДТП сталося напередодні вдень на автодорозі Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта.
Автомобіль Ford Mondeo під управлінням водія-росіянина врізався в машину Nissan X-Trail, що стояв на узбіччі.
Внаслідок ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали водій (1969 р.н.) і три пасажирки Ford (1970, 1991 і 1997 р.н.) - усі жителі міста Железногорськ Курської області РФ.
Крім того, травмовані три пасажирки Nissan - жительки Донецька (1939, 1963 і 1994 р.н.).
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