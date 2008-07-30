ДТП в Криму: постраждав 1 водій і 6 пасажирок

7 людей, серед них – четверо жителів Російської Федерації, постраждали в дорожній аварії в Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, ДТП сталося напередодні вдень на автодорозі Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта.

Автомобіль Ford Mondeo під управлінням водія-росіянина врізався в машину Nissan X-Trail, що стояв на узбіччі.

Внаслідок ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали водій (1969 р.н.) і три пасажирки Ford (1970, 1991 і 1997 р.н.) - усі жителі міста Железногорськ Курської області РФ.

Крім того, травмовані три пасажирки Nissan - жительки Донецька (1939, 1963 і 1994 р.н.).