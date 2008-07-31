Геннадій Кернес прибув на допит до МВС (фото)
15:09, 31 липня 2008Разное
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Адвокат вважає, що відбудеться арешт
Секретар Харківської міськради Геннадій Кернес прямує до приміщення слідчого управління МВС України перед початком допиту, в Києві, 31 липня.
Учора адвокат Геннадія КЕРНЕСА Марина СТАМАТІНА заявила про те, що співробітниками Міністерства внутрішніх справ України готується арешт секретаря Харківської міськради.
За інформацією МВС України, Геннадій Кернес – фігурант кількох кримінальних справ, зокрема, справи про наркоторгівлю у Харківській обл.
|Секретар Харківської міськради Геннадій Кернес демонструє журналістам копію депутатського запиту нардепа Григорія Омельченка (фракція БЮТ), в якому, за словами Кернеса, містяться абсурдні звинувачення мера Харкова Михайла Добкіна та самого Кернеса
Фото Сергія Светлицького / УНІАН
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