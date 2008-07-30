Найближчим часом готується арешт Кернеса?

Адвокат Геннадія КЕРНЕСА Марина СТАМАТІНА заявила про те, що співробітниками Міністерства внутрішніх справ України готується арешт секретаря Харківської міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві М.САМАТІНОЇ, розміщеній на офіційному веб-сайті Харківської міськради.

«У засобах масової інформації приділяється велика увага кількості кримінальних справ, до яким МВС України намагається безпосередньо прив`язати секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА. Мені відомо, що співробітниками Міністерства внутрішніх справ готується арешт Геннадія КЕРНЕСА найближчим часом, і що таку вказівку вони одержали від своїх керівників», - заявила М.СТАМАТІНА.

За її словами, «підтвердження цьому – інформація прес-центру МВС України, розміщена на офіційному сайті МВС України, в якій прямо вказується, що КЕРНЕС підозрюється в здійсненні злочинних дій».

«При цьому слідчий КОЛЕСНІК, у провадженні якого знаходяться ці справи, на запитання, чи є Геннадій КЕРНЕС підозрюваним – категорично це спростовує і висловлює здивування щодо інформації, розміщеної на сайті МВС України. Проте, - повідомляється в заяві адвоката, - важко спростувати той факт, що інформацію прес-центр одержує від МВС, яке, у свою чергу, є керівництвом для слідчого КОЛЕСНІКА».

М.СТАМАТІНА впевнена, що «ніяких підстав для арешту Геннадія КЕРНЕСА немає, і МВС просто готує громадську думку перед своїми незаконними діями».

«Крім того, - заявила адвокат, - відомо, що співробітниками міліції готуються масові обшуки за місцем роботи і за місцем проживання Геннадія КЕРНЕСА. Зі слів Геннадія КЕРНЕСА мені відомо, що ніяких заборонених або обмежених в обігу предметів: наркотиків, зброї, боєприпасів, прекурсорів тощо він не має і не зберігає. Я про це заявляю, щоб у охочих не виникло спокуси підкинути йому щось з метою створити привід для кримінального переслідування».

Як повідомляв УНІАН, справа стосовно Г.КЕРНЕСА була порушена прокуратурою за ч. I статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) у зв`язку зі скаргою депутата Харківської міськради Андрія РУДЕНКА, який заявив, що Г.КЕРНЕС у приміщенні міськради вдарив його ногою.

З 23 липня прокуратурою було застосовано запобіжний захід стосовно Г.КЕРНЕСА у вигляді невиїзду його з України до завершення досудового розслідування справи. Прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ повідомив УНІАН, що він тимчасово припинив своє рішення про заборону виїзду у зв`язку з клопотанням самого Г.КЕРНЕСА, який 25 числа звернувся з проханням дозволити йому до 31 липня з`їздити до Москви на лікування.