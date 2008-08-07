П'яний зламав хрест Андрію Первозванному (фото)

5 серпня 2008 р. за дзвінком головного інженера Національного заповідника «Херсонес Таврійський» з інформацією про пошкодження хреста на пам`ятнику міліція затримала чоловіка, який сидів на землі неподалік пам`ятника в стані алкогольного сп’яніння і скаржився на сильний головний біль і гострий біль у нозі.

Раніше судимий 29-річний севастополець зізнався в пошкодженні пам’ятника.

Як пояснив затриманий, він вліз на пам’ятник Святого апостола, бажаючи сфотографуватися на хресті, який апостол тримав у руці. Хрест зламався, й хуліган упав із триметрової висоти, внаслідок чого зламав ногу й одержав травму голови хрестом, що звалився зверху.

Постраждалого доправили до лікарні, й стосовно нього вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Фото Олександра Юрченка / УНІАН