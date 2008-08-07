Під час реконструкції церкви загинули троє людей

На Вінниччині під час робіт з реконструкції церкви загинули троє осіб.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався у м. Козятин під час проведення реконструкції церкви Святого Пророка Іллії (1905 року побудови, належить Українській православній церкві Київського Патріархату). Унаслідок порушення правил встановлення дерев`яних "лісів" сталося обрушення цегляного фронтону, в результаті чого й загинули люди.