Під час реконструкції церкви загинули троє людей
09:38, 07 серпня 2008Разное
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Трагедія у Вінницькій області
На Вінниччині під час робіт з реконструкції церкви загинули троє осіб.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався у м. Козятин під час проведення реконструкції церкви Святого Пророка Іллії (1905 року побудови, належить Українській православній церкві Київського Патріархату). Унаслідок порушення правил встановлення дерев`яних "лісів" сталося обрушення цегляного фронтону, в результаті чого й загинули люди.
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