Легендарний Harley-Davidson тепер можна купити в Україні

ЗАТ «Атолл Холдинг» (м. Київ) підписало дилерський контракт з компанією Harley-Davidson Europe про продаж в Україні мотоциклів Harley-Davidson. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЗАТ «Атолл Холдинг».

«Ми йшли до цього більше 5 років. І тепер я з гордістю можу повідомити, що саме Група компаній «Атолл Холдинг» отримала ексклюзивне право на бренд Harley-Davidson Kyiv», – цитує прес-служба голову правління ЗАТ «Атолл Холдинг» Віктора ПЕТРЕНКА.

За його словами, до кінця сезону компанія планує відкрити в Києві перший в Україні сервісний центр і show-room Harley-Davidson, представивши клієнтам широкий перелік послуг з продажу, ремонту та обслуговування техніки Harley-Davidson.

Довідка УНІАН. Компанія Harley-Davidson Kyiv створена в серпні 2008 р. і є першим (і поки ексклюзивним) всеукраїнським офіційним дилером торгової марки Harley-Davidson. Компанія входить до Групи компаній «Атолл Холдинг», котра є одним з провідних гравців на українському автомобільному ринку. Впродовж 6 років, з 2002 по 2007 р., «Атолл Холдинг» знаходиться в першій п`ятірці лідерів рейтингу українського автомобільного ринку. До складу Групи компаній «Атолл Холдинг» також входить ТОВ «Єврокар» (імпорт автомобілів Skoda), ЗАТ «Формула Мотор Україна» (імпорт автомобілів Seat), «Віпкар» (імпорт автомобілів Bentley), ТОВ «Євро Лізинг», «Budget Україна», ТОВ «Авто Фінанс» та ін.

Harley-Davidson 21 серпня 2008 року святкує 105 річницю з дня заснування підприємства з випуску мотоциклів легендарної американської марки, які є культовими для багатьох прихильників і шанувальників не лише продукту, а й культури в усьому світі. У місті Мілуокі, де розташований завод з виробництва легендарних мотоциклів, збереться понад 10 000 чоловік, аби привітати Harley-Davidson з ювілеєм.