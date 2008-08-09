Міноборони Росії спростувало повідомлення про підрив Рокського тунелю

Міноборони РФ офіційно спростувало повідомлення грузинських ЗМІ про підрив Рокського тунелю, що сполучає Південну і Північну Осетії. "Повідомлення про вибух Рокського тунелю, які пройшли у ряді ЗМІ, не відповідають дійсності. Території довкола Рокського тунеля надійно контролюються підрозділами російської армії", - зазначається в повідомленні управління прес-служби і інформації Міноборони РФ.

Як повідомляв УНІАН, через Рокський тунель - єдину дорогу, що зв`язує напряму Північну і Південну Осетію, - з Росії перекидається військова техніка і піхотні підрозділи.

Рокський тунель - автомобільний тунель на Рокському перевалі під горою Сохс між Північною і Південною Осетією. Тунель розташований на висоті 2500 м над рівнем моря. Відкритий 1981 р. Довжина тунеля - 3700 м. Через Рокський тунель проходить Транскавказька автомагістраль (Транскам).