14 червня (вівторок) 2016 року з 10.00 до 18:00 у Дипломатичній Академії України відбудеться Міжнародний форум «Економічне співробітництво Україна – Корея».

Організатори Форуму: Посольство Республіки Корея в Україні, Інститут Горшеніна, EY.

Програма Форуму:

09:00 – 9:30 – Реєстрація учасників та гостей Форуму.

9:30 – 10:00 – Церемонія відкриття Форуму за участі Надзвичайного та Повноважного посла Республіки Корея в Україні Лі Янг Гу, Першого віце-прем‘єр-міністра, міністра економічного розвитку та торгівлі України Степана Кубіва, заступника Міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, Народного депутата України, члена групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Корея Сергія Тарути;

10:00 – 10:30 – Доповідь та презентація представництв Samsung, Hyundai Corporation and KOTRA

10:50 – 12:30 – круглий стіл «Україно-корейський бізнес-діалог. Бачення та перспективи».

Учасники дискусії:

Чой Гі Хьон, старший дослідник Інституту сільського господарства та економіки Республіки Корея; Кім Санг Гуі, Президент Корейського морського інституту; Лі Янг Гу, Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Корея в Україні; Чой Джон У, дослідник Інституту сільського господарства та економіки Республіки Корея; Гу Джанг Мо, професор університету Гангвон; Лі Санг У, представник Корейського морського інституту; Лі Канг Хі, професор Корейського морського і океанічного університету; Парк Кі Хюн, представник Інституту економіки та енергетики Кореї; Канг Хе Кюнг, старший дослідник Корейського дослідницького інституту по населеним пунктам; Пак Бьонг Гин, директор Адміністрації спеціальної економічної зони м. Інчон; Леонід Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации, глава подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в АПК аграрного комитета Верховной Рады, голова ради підприємців при Кабінеті Міністрів України; Сергій Тарута, народний депутат України, член групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Корея, екс-голова Донецької державної адміністрації; Олег Устенко, виконавчий директор Фонду Блейзера в Україні, економічний експерт; Юлія Марушевська, голова Одеської митниці.

Модератор круглого столу:Ю Джанг Хі, економіст (Південна Корея).

14:00 – 15:20 – дискусійна панель «Інфраструктура та логістика. Можливості України на тлі корейського досвіду».

Учасники панельної дискусії:

Михайло Приходько, старший аналітик компанії Ernst&Young; Лі Санг У, представник Корейського морського інституту; Канг Хе Кюнг, старший дослідник Корейського дослідницького інституту по населеним пунктам; Юлія Марушевська, голова Одеської митниці; Олександр Вілкул, народний депутат України, колишній віце-прем’єр-міністр України та екс-міністр інфраструктури та регіонального розвитку України, екс-голова Дніпропетровської державної адміністрації; Олег Синютка, голова Львівської обласної державної адміністрації; Олександр Кава, екс-заступник міністра інфраструктури України, експерт в галузі інфраструктури і транспорту.

Модератор панельної дискусії: Ку Джун Мо, професор університету Ганвон (Південна Корея)

15:30 – 16:30 – дискусійна панель «Ключові напрямки співробітництва в агропромисловому комплексі»

Учасники панельної дискусії:

Чой Гі Хьон, старший дослідник Інституту сільського господарства та економіки Кореї; Андрій Волик, заступник Генерального директора агропромислової компанії «Нібулон»; Жан-Жак Ерве, радник правління з сільськогосподарських питань банку «Credit Agricole»; Всеволод Кожемяко, засновник та CEO компанії Agrotrade Group.

Модератор панельної дискусії: Алекс Ліссітса, президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», генеральний директор Індустріальної молочної компанії

16:30 – 17:30 - дискусійна панель «Ключові напрямки співробітництва в енергетичній галузі»

Учасники панельної дискусії:

Олексій Белоцький, начальник управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації; Парк Кі Хюн, представник Інституту економіки та енергетики Кореї; Олександр Харченко, радник з енергетичних та комунікаційних питань комітету з економічної політики Верховної Ради України; Валентин Землянський, директор енергетичних програм Центру світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України.

Модератор панельної дискусії: Михайло Гончар, президент центру глобалістики «Стратегія XXI», експерт в галузі енергетики

17:30 – 18:00 – неформальне спілкування учасників та гостей Форуму.

Акредитація для ЗМІ є обов’язковою! Участь у Форумі можлива тільки за умови попередньої реєстрації.

Заявки на акредитацію ЗМІ приймаються за телефоном: (044) 230 49 62, реєстрація учасників – за телефоном (044) 246 37 59.

Місце проведення: Дипломатична академія України при МЗС України (м.Київ, вул. Велика Житомирська, 2)