Міжнародний форум "Економічне співробітництво Україна – Корея"
14 червня (вівторок) 2016 року з 10.00 до 18:00 у Дипломатичній Академії України відбудеться Міжнародний форум «Економічне співробітництво Україна – Корея».
Організатори Форуму: Посольство Республіки Корея в Україні, Інститут Горшеніна, EY.
Програма Форуму:
09:00 – 9:30 – Реєстрація учасників та гостей Форуму.
9:30 – 10:00 – Церемонія відкриття Форуму за участі Надзвичайного та Повноважного посла Республіки Корея в Україні Лі Янг Гу, Першого віце-прем‘єр-міністра, міністра економічного розвитку та торгівлі України Степана Кубіва, заступника Міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, Народного депутата України, члена групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Корея Сергія Тарути;
10:00 – 10:30 – Доповідь та презентація представництв Samsung, Hyundai Corporation and KOTRA
10:50 – 12:30 – круглий стіл «Україно-корейський бізнес-діалог. Бачення та перспективи».
Учасники дискусії:
- Чой Гі Хьон, старший дослідник Інституту сільського господарства та економіки Республіки Корея;
- Кім Санг Гуі, Президент Корейського морського інституту;
- Лі Янг Гу, Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Корея в Україні;
- Чой Джон У, дослідник Інституту сільського господарства та економіки Республіки Корея;
- Гу Джанг Мо, професор університету Гангвон;
- Лі Санг У, представник Корейського морського інституту;
- Лі Канг Хі, професор Корейського морського і океанічного університету;
- Парк Кі Хюн, представник Інституту економіки та енергетики Кореї;
- Канг Хе Кюнг, старший дослідник Корейського дослідницького інституту по населеним пунктам;
- Пак Бьонг Гин, директор Адміністрації спеціальної економічної зони м. Інчон;
- Леонід Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации, глава подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в АПК аграрного комитета Верховной Рады, голова ради підприємців при Кабінеті Міністрів України;
- Сергій Тарута, народний депутат України, член групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Корея, екс-голова Донецької державної адміністрації;
- Олег Устенко, виконавчий директор Фонду Блейзера в Україні, економічний експерт;
- Юлія Марушевська, голова Одеської митниці.
Модератор круглого столу:Ю Джанг Хі, економіст (Південна Корея).
14:00 – 15:20 – дискусійна панель «Інфраструктура та логістика. Можливості України на тлі корейського досвіду».
Учасники панельної дискусії:
- Михайло Приходько, старший аналітик компанії Ernst&Young;
- Лі Санг У, представник Корейського морського інституту;
- Канг Хе Кюнг, старший дослідник Корейського дослідницького інституту по населеним пунктам;
- Юлія Марушевська, голова Одеської митниці;
- Олександр Вілкул, народний депутат України, колишній віце-прем’єр-міністр України та екс-міністр інфраструктури та регіонального розвитку України, екс-голова Дніпропетровської державної адміністрації;
- Олег Синютка, голова Львівської обласної державної адміністрації;
- Олександр Кава, екс-заступник міністра інфраструктури України, експерт в галузі інфраструктури і транспорту.
Модератор панельної дискусії: Ку Джун Мо, професор університету Ганвон (Південна Корея)
15:30 – 16:30 – дискусійна панель «Ключові напрямки співробітництва в агропромисловому комплексі»
Учасники панельної дискусії:
- Чой Гі Хьон, старший дослідник Інституту сільського господарства та економіки Кореї;
- Андрій Волик, заступник Генерального директора агропромислової компанії «Нібулон»;
- Жан-Жак Ерве, радник правління з сільськогосподарських питань банку «Credit Agricole»;
- Всеволод Кожемяко, засновник та CEO компанії Agrotrade Group.
Модератор панельної дискусії: Алекс Ліссітса, президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», генеральний директор Індустріальної молочної компанії
16:30 – 17:30 - дискусійна панель «Ключові напрямки співробітництва в енергетичній галузі»
Учасники панельної дискусії:
- Олексій Белоцький, начальник управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації;
- Парк Кі Хюн, представник Інституту економіки та енергетики Кореї;
- Олександр Харченко, радник з енергетичних та комунікаційних питань комітету з економічної політики Верховної Ради України;
- Валентин Землянський, директор енергетичних програм Центру світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України.
Модератор панельної дискусії: Михайло Гончар, президент центру глобалістики «Стратегія XXI», експерт в галузі енергетики
17:30 – 18:00 – неформальне спілкування учасників та гостей Форуму.
Акредитація для ЗМІ є обов’язковою! Участь у Форумі можлива тільки за умови попередньої реєстрації.
Заявки на акредитацію ЗМІ приймаються за телефоном: (044) 230 49 62, реєстрація учасників – за телефоном (044) 246 37 59.
Місце проведення: Дипломатична академія України при МЗС України (м.Київ, вул. Велика Житомирська, 2)