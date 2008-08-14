У Києві через спеку заборонили рух вантажівок

У Києві в зв’язку зі спекою заборонено рух великовантажного транспорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію комунальної корпорації «Київавтодор».

"У зв’язку з тривалою спекотною погодою і подальшим очікуванням температури повітря в Києві від +28 градусів і вище, заборонено рух великовантажного транспорту загальною вагою понад 24 тони і навантаженням на вісь понад 7 тонн всіма вулицями міста, в тому числі визначеними для руху транзитного вантажного транспорту", йдеться у повідомленні.

В "Київавтодорі" нагадують, що відповідна заборона передбачена у розпорядженні Київської міської державної адміністрації «Про додаткові заходи щодо впорядкування руху вантажного автотранспорту в місті Києві».

Відповідні заходи на вуличній мережі міста здійснюються і контролюються нарядами дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції столиці, додали в корпорації.

Як підкреслюється у повідомленні, рух великовагового транспорту вулицями міста у спекотний період значно пошкоджує асфальтобетонне покриття. Утворюється колійність та напливи на дорогах, що створює негативні умови пересування для усіх учасників дорожнього руху і впливає на його безпеку.

Тому міська влада та комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до автоперевізників з розумінням поставитись до проблеми, яка виникла.