У Черновецького хизуються, що прибрали 1000 авто з вулиць

У Києві за один місяць евакуатори вилучили з доріг понад тисячу несанкціоновано припаркованих автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, «робота евакуаторів дала очевидний позитивний результат – на дорогах стало безпечніше та значно покращилась робота громадського транспорту, адже 20% евакуйованих автомобілів прибрано зі смуг, призначених для руху громадського транспорту. Загалом робота евакуаторів дозволяє збільшити пропускну спроможність вулиць на 20% та значно зменшити затори і ДТП».

За його словами, допомагають роботі евакуаторів співробітники ДАІ. Особлива увага спрямована на смуги для громадського транспорту, щоб забезпечити безперешкодну та регулярну роботу транспорту, яким користується більшість киян. Окрім того, значна кількість евакуйованих автомобілів (80%) - це машини, що паркуються у межах дії заборонних знаків.

Рішення про відновлення роботи столичних евакуаторів було ухвалено 18 липня 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО повідомив, що міліція розробила новий порядок вилучення машин евакуаторами.

За його словами, він передбачатиме, що, по-перше, вилучати автомобілі можуть лише тих власників, які не підійшли до свого автотранспорту на початку вилучення. По-друге, на місці вилученого автомобіля буде залишатись письмове повідомлення, де він (автомобіль) знаходиться і за якими контактними телефонами і де саме його потрібно шукати, щоб ніхто не підозрював, що автомобіль викрадено.

Також сили внутрішньої безпеки МВС будуть дуже ретельно контролювати і працівників, які виконуватимуть відповідні дії з вилучення автомобілів, повідомив Ю.ЛУЦЕНКО.