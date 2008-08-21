10 тис. вольт - на станції Ніжин троє хлопчиків отримали удар током

У Чернігівській області на залізничній станції Ніжин 19 серпня від ураження електричним струмом постраждало троє дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, діти отримали травми, коли залізли на дах одного з вантажних вагонів тривалого запасу. Їх вразило електричним струмом напругою 10 тис. вольт від проводів, за допомогою яких рухаються електропотяги.

На крики дітей про допомогу прибігли працівники лінійного відділу транспортної міліції, які і викликали медиків. Дітей негайно доставили до реанімаційного відділення Ніжинської міської лікарні.

В результаті нещасного випадку найбільше постраждав 8-річний хлопчик, який отримав опіки майже 80% тіла і на сьогодні у тяжкому стані знаходиться у реанімації. У двох інших хлопчиків (8-ми і 10-ти років) опіки пальців та рук.