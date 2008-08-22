У Киргизії під час сходження на пік Перемоги загинув українець

У Киргизії під час сходження на пік Перемоги (7439 м) в Аксуйському районі Іссик-Кульської області зірвався в тріщину і загинув громадянин України.

Відповідну інформацію отримало Посольство України в Киргизькій Республіці у телефонному режимі від керівника фірми „Тянь-Шань тревел” В.БІРЮКОВА.

Трагедія сталася ще 14 серпня ц.р., однак про неї В.БІРЮКОВУ повідомили колеги-альпіністи лише 22 серпня після прибуття до Бішкеку.

На думку В.БІРЮКОВА, дістати тіло з тріщини є майже безнадійною справою. За його словами, у місці падіння українського альпініста загалом загинули понад 70 осіб, останки жодного з них не вдалося підняти з дна тріщини.

У даний час Посольство з’ясовує адресу проживання рідних в Україні. Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ.