США і Польща відзначили розміщення ПРО грузинським "Кіндзмараулі"

Представники керівництва США і Польщі відзначили угоду щодо розміщення в країні американської системи ПРО, випивши грузинського вина. Про це повідомляє Reuters з посиланням на польську газету Dziennik.

Вино подавалося на обіді, де були присутні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський і держсекретар США Кондолізза Райс. За інформацією газети, вони пили "Кіндзмараулі" врожаю 2005 року.

Польська сторона запевняє, що не хотіла якимось чином образити Росію, зробивши вибір на користь цього напою. За словами заступника голови польського МЗС Річарда Шнепфа, Кондолізза Райс розповіла, що до цього грузинських вин не куштувала.

Нагадаємо, що договір про розміщення в Польщі елементів американської системи ПРО був підписаний 20 серпня. До цього Вашингтон і Варшава довго не могли домовитися про умови угоди.

На думку ряду спостерігачів, як стимул обом сторонам прислужився військовий конфлікт Росії з Грузією (конкретніше - вторгнення російських військ на грузинську територію і бомбардування грузинських військових об`єктів російськими літаками). Російська влада розцінила рішення Польщі як загрозу для безпеки РФ.

Лента.ру