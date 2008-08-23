Кабмін дозволить ввозити автомобілі, старші за вісім років

Урядовий комітет з питань економічної політики схвалив постанову Кабінету міністрів України «Про визнання такою, що втратила чинність постанови Кабінету Міністрів України з питань ввезення транспортних засобів на територію України», якою передбачається відмінити заборону на ввезення автобусів, вантажних і легкових автомобілів, яким на момент ввезення чи експлуатації більше восьми років.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, під головуванням якого пройшло засідання урядового комітету.

У повідомленні наголошується, що такі зміни вводяться з метою адаптації українського законодавства до вимог Світової організації торгівлі.

Нагадаємо, що на сьогодні заборонено ввезення в Україну транспортних засобів, яким більше восьми років.