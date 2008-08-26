У ДТП на Запоріжжі постраждали дев'ять людей

Під час дорожньо-транспортної пригоди у Запорізькій області травмовано дев`ятеро осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, 25 серпня о 19.20 на 37-му км автодороги Запоріжжя - Маріуполь водій автомобіля "ВАЗ-21043", рухаючись в напрямку Запоріжжя, під час виконання повороту ліворуч, не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з автомобілем "Cheri Amulet", який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок аварії обидва водії, двоє пасажирів автомобіля "Cheri" та п`ятеро пасажирів автомобіля "ВАЗ" отримали тілесні ушкодження.