У Києві інспекторам ДАІ дозволили вимагати у школярів щоденники

За погодженням з Головним управлінням освіти і науки Києва, школярам, які порушуватимуть правила вуличного руху, інспектори столичної ДАІ робитимуть такий запис у щоденники: „Шановні батьки! Ваша дитина порушила правила дорожнього руху. Зверніть увагу”.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ Києва, Департамент Державтоінспекції з 20 серпня по 20 вересня проводить загальнодержавний рейд „Увага! Діти на дорозі!”. Аби нагадати дітям про правила вуличного руху, розказати юним пішоходам, як потрібно поводитися у різних дорожніх ситуаціях, співробітники ДАІ разом з вчителями проведуть Єдині уроки дорожньої грамоти.

Як повідомив перший заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України – начальник столичної Державтоінспекції Анатолій СІРЕНКО, упродовж вересня більшість столичних шкіл перебуватимуть під пильним наглядом патрулів ДАІ. Щоб заохочувати малюків дотримуватись Правил дорожнього руху, на замовлення столичної Державтоінспекції вже виготовлені спеціальні значки, котрі автоінспектори вручатимуть дітям, які правильно переходять дорогу.

Також у перші дні нового навчального року проходитимуть посвячення і отримають відповідні посвідчення юні інспектори руху. Це – учні молодших класів, які виявили бажання приєднатись до гуртків юних помічників ДАІ.