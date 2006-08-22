У небі над Україною зник російський пасажирський літак
15:53, 22 серпня 2006Разное
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Ту-154 виконував рейс «Анапа - Санкт-Петербург»
Сьогодні о 14.37 у небі над Донецькою областю з екранів радарів зник російський пасажирський літак Ту-154, який виконував рейс «Анапа - Пулково (Санкт-Петербург)».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пошук літака здійснюють чотири вертольоти МНС України Мі-2 та Мі-8.
Кількість пасажирів, які перебували на борту літака, і кількість членів екіпажу у МНС України поки не уточнюють.
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