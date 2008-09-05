Aston Martin, Jaguar і Land Rover втрачають покупців у Британії

Продажі машин в Британії впали до мінімуму останніх 40 років, повідомляє The Times. Газета вважає це найбільш вражаючою ознакою прийдешньої рецесії в економіці.

Автоіндустрія Британії, що є найбільшою в країні, попереджає про можливе зниження виробництва, оскільки споживачі, налякані зростанням цін на паливо і падінням економіки, не здійснюють покупок на цьому ринку.

Основні операції авторинку зараз здійснюються серед старих автомобілів, за місяць було продано всього 63 225 нових машин.

Бренди преміум-класу, більшість яких виробляється в Британії, постраждали ще сильніше. Продажі Aston Martin впали на 67% - продано всього 19 машин. Land Rover втратив 58% покупців - продано 422 машини. Стільки ж продано і машин Jaguar - падіння склало 41%.

Газета.ру