У ДТП на Хмельниччині одна людина загинула, чотирьох травмовано

На Хмельниччині, на 83 км автодороги Білогір`я - Кам`янець-Подільський, водій автомобіля "Toyota Rav-4", рухаючись в напрямку села Війтівці Волочиського району, під час здійснення маневру обгону на ділянці дороги з обмеженою оглядовістю, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем “ВАЗ-2107”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП пасажирка автомобіля “ВАЗ-2107” від отриманих травм загинула на місці події, а водій та троє пасажирів автомобіля “ВАЗ” отримали тілесні ушкодження й госпіталізовані до Волочиської райлікарні.